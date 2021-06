Sparatoria a Pastena in pieno giorno: arrestati Stellato e figlio

Nuova misura di custodia cautelare in carcere, stamattina, per Giuseppe Stellato e suo figlio Domenico: lo ha stabilito l'ordinanza emessa dal Gip di Salerno su richiesta della Dda. I due sono accusati in concorso di lesioni aggravate dal metodo mafioso e detenzione e porto abusivo di armi. Il provvedimento si fonda sui gravi indizi di colpevolezza acquisiti dai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Salerno nell’ambito delle indagini avviate in seguito al ferimento, mediante colpi d’arma da fuoco, di M.M., nella serata del 24 luglio 2020, a Pastena di Salerno, territorio dove il pluripregiudicato Stellato è noto come Papacchione ed è da sempre temuto per numerose azioni criminali sin dagli anni 2004/2005, imitato in tale deriva dal figlio Domenico, evidentemente ansioso di dimostrare anche lui una capacità di imporsi nella zona orientale di Salerno.

Il movente

La volontà dimostrativa sarebbe il movente dell’azione delittuosa condotta in forma così plateale da padre e figlio e culminata con l'agguato a M.M.. Attraverso la lunga e certosina analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblica e privata installati nelle vie limitrofe a quella del fatto, è stato infatti possibile ricondurre con certezza ai due indagati la “gambizzazione” di scriscietto, attività di polizia giudiziaria questa che ha altresì permesso di evidenziare come Giuseppe Stellato si sentisse ormai così intoccabile nel “suo” territorio da arrivare a sparare in pieno giorno e in un locale pubblico senza nemmeno coprirsi il viso, a differenza di quanto fatto dal figlio che indossava un casco integrale, massimizzando in tal modo la portata intimidatoria dell’evento.

Le immagini

Dagli esiti delle successive intercettazioni è emerso come l’aggressione fosse da inquadrare nell’ambito di un avvertimento legato al controllo dello spaccio di stupefacenti sul territorio presso cui Giuseppe Stellato, al termine di un lungo periodo di detenzione, era tornato con l’intenzione di ristabilire il proprio predominio incontrastato. Progetto interrotto anzitempo, poiché la notte stessa dell’agguato a M.M., Stellato era stato nuovamente arrestato. Sebbene sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo notturno di permanenza in casa, nel corso di un controllo presso la sua abitazione non si era fatto trovare, fuggendo di corsa non appena aveva percepito l’arrivo della pattuglia dei carabinieri. In tal senso è verosimile ritenere che l’improvvisa fuga fosse motivata dal timore di essere già stato identificato quale autore degli spari di quel pomeriggio, anche in ragione del fatto che Papacchione si era appena tagliato la barba al chiaro scopo di non farsi riconoscere e che le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza del quartiere lo avevano immortalato in ciabatte e a torso nudo mentre si allontanava a piedi dall’area. Una condotta, quella, che non poteva però passare inosservata, perché Stellato durante tale “passeggiata notturna” imbracciava un pericolosissimo fucile mitragliatore, terrorizzando con la sola presenza numerosi passanti che si erano rivolti al 112 dei carabinieri per segnalare quanto stava avvenendo in pieno centro. Convogliando nel quartiere numerose pattuglie è stato quindi possibile individuare ed accerchiare il fuggitivo sul lungomare Colombo, dopo che si era già disfatto dell’arma. Entrambi i destinatari della misura, già ristretti presso le case circondariali di Salerno e Bellizzi Irpino per altri reati, si presenteranno nei prossimi giorni innanzi al Gip di Salerno D’Agostino, per l’interrogatorio di garanzia.