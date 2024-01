La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di R.O., nato nel 1985, su richiesta della Procura della Repubblica. L'accusa a carico dell'arrestato riguarda il reato di lesioni aggravate con utilizzo di un'arma da fuoco e la detenzione illegale di quest'ultima. Secondo le indagini preliminari, il 39enne sarebbe coinvolto in un episodio avvenuto a San Valentino Torio il 19 giugno 2023, in cui, a seguito di un alterco per motivi personali, avrebbe sparato e ferito un uomo, S.C. (nato nel 1975), colpendolo al ginocchio. Le indagini continuano per chiarire ulteriormente la dinamica e le motivazioni dell'incidente. Nel frattempo, l'indagato rimane agli arresti domiciliari in attesa del procedimento giudiziario.