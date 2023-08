Sparatoria nella movida: indagini a tutto campo per rintracciare i colpevoli

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno, agli ordini del dirigente Gianni Di Palma, per far luce sul ferimento del 17enne R.V. , colpito al torace, nella notte di sabato, in via Canali. Al lavoro, dunque, gli agenti della Polizia nel centro storico di Salerno per ricostruire la dinamica di quanto accaduto intorno alla mezzanotte e risalire al movente del fatto.

Le indagini

Tra le ipotesi alla base del gesto, la pista per futili motivi che nulla avrebbero a che fare con l’appartenenza del giovane bersaglio ad una famiglia nota alle forze dell'ordine. Ascoltata, intanto, la vittima che è stata raggiunta da un proiettile ell’emitorace destro, senza subire lesioni ad organi vitali. Stando ad una prima ricostruzione, due ragazzi, poco piu che maggiorenni, avrebbe esploso quel colpo di pistola, per poi darsi alla fuga, uno ancora in sella allo scooter, l’altro a piedi. Vige il massimo riserbo sull'inquietante vicenda che ha scosso la movida. Intanto, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha incontrato il questore per chiedere il ritorno dei presidi di sicurezza nel centro storico della città.