Sparatoria in via Dei Canali, il 19enne: "L'ho fatto per paura, mentre fuggivo"

Avrebbe raccontato la sua versione dei fatti, il 19enne di Pastena che ha ferito all’emitorace sinistro un 17enne, esplodendo un colpo di pistola, in via dei Canali, nella notte tra sabato e domenica scorsi. “Ho sparato per paura: sono andato nel panico perché sono stato inseguito sia da lui che dal fratello, ma anche da alcune persone che erano in loro compagnia. Ho sparato continuando a correre, senza neanche voltarmi”, avrebbe detto, come riporta Il Mattino, nel corso dell’interrogatorio reso davanti al Gip. Il 19enne, però, non ha spiegato come mai fosse stato in possesso dell'arma da fuoco, al momento scomparsa nel nulla.