Spari contro un giovane e coltellate ai buttafuori a Salerno: ecco perchè sono stati fermati due ventenni

Hanno 20 e 22 anni i due giovani fermati a Salerno dai carabinieri della sezione operativa con l'accusa di concorso in tentato omicidio e porto abusivo di armi, aggravati dal metodo mafioso.

Gli episodi

I militari, guidati dal comandante Antonio Corvino, hanno ricostruito due episodi distinti: gli spari esplosi il 27 luglio in via Palinuro a Salerno e l'accoltellamento di due buttafuori, avvenuto lo scorso 27 novembre nei pressi di un bar di via Verdi. Entrambi i fatti sono avvenuti nella zona orientale della città. Il primo, intorno alle 6 del mattino, nel quartiere di Mercatello: i due ventenni al culmine di una lite avrebbero esploso dei colpi di pistola all'indirizzo di un giovane non attingendolo. L'altro, invece, si è verificato il 27 novembre dinanzi ad un bar del Parco Arbostella. I due indagati, secondo l'accusa, avrebbero ferito con diversi fendenti due addetti alla sicurezza di una discoteca - di 45 e 35 anni - finiti in ospedale per una ferita d'arma da taglio ad una gamba e ad un braccio.