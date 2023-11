Auto sospetta sotto una casa: lancio di pietre e spari a Teggiano

Panico, nel tardo pomeriggio di ieri, a Teggiano, dove alcuni giovani residenti in località Prato Perillo si sono avvicinati ad un’auto sospetta (Rs6 di colore nero) che era parcheggiata sotto una casa disabitata.

Gli spari e la fuga

Improvvisamente però - riporta Ondanews - sono stati sorpresi sembra alle spalle da quattro uomini che hanno iniziato a lanciare contro di loro delle pietre ed uno avrebbe esploso diversi colpi di pistola in aria per spaventarli. Poi tutti e quattro si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Non è escluso che i fuggitivi possano essere dei ladri o comunque dei malviventi che si trovavano in quella zona per motivi ancora da accertare.