Terrore a Salerno, spara contro un'auto in corsa: identificato l'autore, ecco il video

Momenti di panico, ieri pomeriggio, in via Fratelli Magnone, a Salerno, dove – come mostrano le immagini del video che pubblichiamo in basso e che sta girando sui social – un uomo ha esploso un colpo di pistola contro un' auto in corsa.

Le indagini

L’autore dello sparo – fa sapere la Procura – è stato già identificato. Ma su movente e dinamica vige ancora il massimo riserbo. Sul posto – è la strada che collega via Irno con lo svincolo della Tangenziale del Rione Petrosino – sono giunti gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Si indaga anche per risalire all'identità di coloro che hanno assistito alla scena.