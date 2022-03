Spara contro la caserma dei Carabinieri a Maiori, poi si costituisce: arrestato

Ha esploso dei colpi di fucile contro la caserma di Maiori, a mezzanotte, per poi fuggire ma poi autodenunciarsi ai carabinieri quale l’autore dell'atto intimidatorio. Danneggiato pure il citofono dell’ingresso della struttura. L'uomo di Tramonti, con precedenti, dunque, si è consegnato ai militari di Amalfi sul lungomare di Maiori, come riporta Il Vescovado. Al via, intanto, le ricerche del fucile, di cui avrebbe provato a disfarsi, lanciandolo in mare, all'altezza del Porto turistico.

L'arresto

Per l'uomo, è scattato immediatamente l’arresto, con l'accusa di porto abusivo di armi e munizioni, detenzione illegale di armi e danneggiamento aggravato. Si indaga, per ricostruire le cause del fatto. Esclusa la pista eversivo/terroristica.