Spari contro la porta di casa dell'ex: arrestato 25enne a Scafati

E' finito ai domiciliari un 25enne di Scafati, arrestato dai carabinieri per aver esploso dei colpi di pistola contro la porta di casa della ex fidanzata, in via Passanti.

Il fatto

Il fatto risale ai primi giorni di agosto: il 25enne è stato individuato ed arrestato dai carabinieri. La sua ex, una 18enne, lo aveva lasciato qualche giorno prima e il 25enne non aveva accettato la fine della relazione, come riporta Il Mattino. Ora il giovane è ai domiciliari.