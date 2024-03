Spari contro la finestra di una casa a Salerno: indagini a tutto campo

Si torna a sparare nel Rione Petrosino a Salerno. La scorsa notte, ben cinque proiettili sono stati esplosi contro la persiana di una finestra di un appartamento in cui vive la famiglia di un noto pregiudicato, in via Michele Pironti.

Le indagini

Sul posto, questa mattina, sono giunti gli agenti della Squadra Mobile e del Reparto Scientifica, che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini del caso. I poliziotti, inoltre, hanno ascoltato gli abitanti della casa e anche i vicini per provare a trovare elementi utili ad identificare l’autore degli spari. Al momento, non si esclude alcuna pista.