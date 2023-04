Agguato con spari a Fratte, la vittima non sporge denuncia: un sospettato torna in libertà

Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Salerno per fare luce su ciò che si nasconde dietro gli spari che si sono verificati, venerdì pomeriggio, nella centralissima Piazza Galdi a Fratte. Ad aver subito un’aggressione è stato un 43enne che – secondo quanto ricostruito finora – sarebbe stato colpito con il calcio di una pistola da un uomo che conosceva, contro il quale però, almeno finora, non ha sporto denuncia.

Le indagini

La pista più accreditata resta quella dello spaccio di droga. I militari dell’Arma, infatti, subito dopo l’aggressione hanno fermato a Matierno un uomo, con precedenti per droga come la vittima, che inizialmente è stato considerato l’autore dell’esplosione dei colpi. Ma, secondo quanto si legge su Il Mattino, l’arma non è stata ritrovata e, non essendoci alcuna denuncia da parte della vittima, il sospettato è tornato in libertà. Resta alta la tensione in città dopo i molteplici episodi di violenza che si sono verificati, negli ultimi mesi, tra Rione Petrosino, Fratte e Matierno.