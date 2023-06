Colpi di fucile sull'A2 del Mediterraneo all'altezza di Sala Consilina. È successo ieri sera. Secondo quanto riportato da Ondanews, i conducenti di due automobili ed un camion sarebbero stati raggiunti da alcuni colpi all'altezza dei finestrini.

L'episodio

Uno dei proiettili in piombo, inoltre, avrebbe colpito uno degli occupanti dei mezzi coinvolti, soccorso dai medici dell'ospedale di Polla. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'accaduto e per stabilire se a sparare sia stato un fucile a piombini o uno da caccia.