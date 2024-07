Sparatoria a Capaccio Paestum in seguito a una lite tra due fratelli e un gruppo di bikers. Durante l'alterco, uno dei fratelli avrebbe estratto una pistola ed avrebbe sparato contro i membri del gruppo opposto. Tre persone sono rimaste gravemente ferite, di cui una è in pericolo di vita. I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Eboli, Battipaglia e Salerno. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto.