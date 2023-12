G.L., 39enne di Angri, è stato rilasciato dal carcere e posto agli arresti domiciliari. L'uomo è accusato di aver sparato due volte e ferito un 32enne durante un incontro in auto. I due erano coinvolti in un accordo preliminare di compravendita di un immobile, ma i contrasti sono nati quando alcuni incentivi fiscali non sono stati ottenuti, portando a un aumento dei costi dei lavori. La vittima, secondo quanto appurato, aveva manifestato l'intenzione di interrompere i lavori e restituire l'immobile. Il giudice ha respinto la versione di G.L. riguardo alle minacce e ha stabilito che il suo intento era di ferire la vittima, considerandolo pericoloso. G.L. è ora agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori sviluppi legali.