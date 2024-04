I Carabinieri di Nocera Inferiore hanno arrestato un uomo sospettato di essere coinvolto in una sparatoria avvenuta il 25 aprile, scaturita da una lite tra vicini. La sparatoria, durante la quale sono stati esplosi sei colpi, ha avuto luogo in via Gramsci. Dopo un'accurata indagine e il ritrovamento di numerosi proiettili e fori di proiettile, i Carabinieri hanno potuto identificare il presunto responsabile.

L'indiziato

L'uomo, che si era reso irreperibile, è stato localizzato e arrestato all'alba di oggi nell'abitazione della fidanzata a Castel San Giorgio. Ora si trova in custodia cautelare presso la casa circondariale di Salerno, accusato di tentato omicidio aggravato, in quanto avrebbe anche colpito la vittima alla testa con una mazza prima di sparare. Le indagini sono ancora in corso, e gli inquirenti hanno escluso che l'incidente del 25 aprile sia collegato ad altri episodi simili avvenuti nella regione.