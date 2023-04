"Bubbuccio" sparato all'inguine a Matierno: ci sono due sospettati

Due persone sono finite nel mirino dei carabinieri di Salerno che, in queste ore, stanno cercando di risalire all’identità di coloro che, martedì sera, hanno ferito con un colpo di pistola M.S, detto Buccuccio, 52 anni, nella frazione collinare di Matierno.

Le indagini

L’uomo mentre, probabilmente, stava rientrando a casa in via degli Etruschi, è stato colpito da proiettile all’inguine. Una volta rientrato all’interno della sua abitazione, sanguinante, ha allertato il 118 che, poco dopo, lo ha condotto in ospedale, dove i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile. L'uomo è tuttora ricoverato al Ruggi ma non è in pericolo di vita. Intanto, sono proseguono le indagini da parte dei militari dell’Arma: la pista più accreditata sarebbe quella della droga, anche perché il 52enne fu già arrestato nel 2017 per spaccio. Ma ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.