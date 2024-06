Spari contro panificio a Salerno: confermata condanna per Roberto Jr Bianco

Nessuno sconto di pena. La Corte d’Appello di Salerno ha confermato la condanna a 4 anni e 2 mesi di reclusione per Roberto Bianco junior, il 28enne salernitano accusato di aver sparato – nel dicembre 2022 – alcuni colpi di pistola contro la vetrina di un noto panificio in Piazza XXIV Maggio (Piazza Malta).

La sentenza

Determinante è stata la consulenza del perito della Procura che ha sostenuto l’assenza del nesso causale tra lo stato mentale dell’imputato (che in carcere ha commesso più volte una serie di atti autolesionisti ) e i reati commessi. Il rapper salernitano è già richiuso in carcere a Fuorni per detenzione e porto abusivo di armi da sparo. Ad agire insieme a lui anche un minore: ad incastrare entrambi i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in Piazza Malta.