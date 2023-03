Colpi di pistola contro la vetrina di un negozio, a Salerno centro: arrestato

Detenzione e porto abusivo di armi da sparo, usate in concorso con un'altra persona, il 12 dicembre, per esplodere diversi colpi contro la vetrina di un esercizio commeciale, in piazza XXIV Maggio. Questa l'accusa per Roberto Junior Bianco, arrestato ieri dai carabinieri della compagnia di Salerno.

Il provvedimento

Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura. L'uomo, dunque, è stato condotto in carcere.