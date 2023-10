Avrebbe sparato all’insegnante lo studente 15enne che venerdì mattina, a Vallo della Lucania, avrebbe portato a scuola una pistola a pallini. A riferire l’episodio è il Mattino. Il giovane, alunno dell’istituto tecnico commerciale Enrico Cenni, durante l’ora di lezione avrebbe estratto l’arma ed avrebbe esploso alcuni colpi contro una docente, colpita di striscio per fortuna. Immediato l’intervento dei dirigenti dell’istituto, che hanno avvisato i genitori del ragazzo e quelli degli altri giovani coinvolti (la pistola, infatti, è stata trovata nello zaino di un compagno). La professoressa colpita non ha presentato denuncia, ma non è escluso lo faccia nei prossimi giorni.