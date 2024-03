Spari in strada, a Scafati: lievemente ferito un noto pregiudicato

Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, ma nessuna ipotesi è esclusa: in questo pomeriggio, sono stati segnalati degli spari esplosi a Scafati, in via Alcide De Gasperi contro un noto pregiudicato appena rimesso in libertà, dopo essere stato assolto per un omicidio.

I fatti

L'uomo, colpito di striscio all'interno di un locale, ha fatto perdere le sue tracce: indagano, dunque, i carabinieri, per fare chiarezza sul grave accaduto. Preziose, come sempre, potranno essere le telecamere del sistema di videosorveglianza della zona.