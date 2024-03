Nuovi spari al Rione Petrosino: nel mirino Roberto Jr Bianco, è caccia a due uomini in moto

Proseguono senza sosta le indagini della Squadra Mobile di Salerno sui tre colpi di pistola che, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati esplosi contro la finestra di un appartamento in via Michele Pironti, nel Rione Petrosino a Salerno. A sparare – secondo quanto filtra dagli investigatori – sarebbero stati due uomini in sella ad una moto e con il volto coperto dai caschi integrali.

Le indagini

Nel mirino sarebbe finita l’abitazione dei familiari (precisamente del fratello incensurato) di Roberto Junior Bianco, il rapper salernitano rinchiuso in carcere, dallo scorso anno, per detenzione e porto abusivo di armi da sparo, a seguito degli spari contro la vetrina di un panificio in Piazza XXIV Maggio. Al vaglio, in queste ore, ci sono i filmati delle telecamere presenti nella zona che potrebbero fornire altri elementi utili all’identificazione dei due uomini. Anche a gennaio dello scorso anno furono rinvenuti dei bossoli sui muri esterni dell’abitazione del fratello di Bianco e, pochi mesi fa, altri proiettili. La pista più accreditata, dunque, sarebbe quella dell’atto intimidatorio. Non è escluso che dietro questi episodi si trinceri una nuova guerra tra i clan sullo spaccio in città.