Giallo a San Marzano sul Sarno: colpi di pistola contro l'ingresso dello stadio

Giallo a San Marzano sul Sarno, nella prima mattinata di ieri. Sarebbero stati esplosi cinque colpi di pistola contro la porta di ingresso dello stadio comunale, in via Gramsci. I residenti della zona, uditi gli spari, hanno dunque allertato le forze dell'ordine.

Gli accertamenti

Il campo sportivo è in gestione al presidente del San Marzano Calcio: indagano i carabinieri, per risalire agli autori e alle cause del gesto.