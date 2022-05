Colpi di pistola a Nocera, ignoti prendono di mira lo studio legale di 3 ex-assessori

Sparatoria, in serata, in uno studio legale di via Napoli, a Nocera Inferiore. Come riporta Rta live, sono stati esplosi due colpi d’arma da fuoco contro il portone dello studio degli avvocati Francesco De Prisco ex assessore di Nocera Inferiore, Gaetano Sole ex assessore di Nocera Superiore e Domenico Avagliano, ex assessore di Roccapiemonte.

Le indagini

Sul posto, la polizia di stato e i carabinieri: indagini a tutto campo per risalire ai responsabili e ricostruire i motivi alla base del gesto.