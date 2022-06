Uno dei proiettili sarebbe finito nella finestra di un'abitazione. Sul posto, le forze dell'ordine per ascoltare i residenti della zona e far chiarezza sul fatto. Nel quartiere, numerose le segnalazioni circa la assidua presenza di baby gang che spesso importunano i passanti con schiamazzi e con altre condotte illecite. Si indaga.

Sarebbero stati esplosi diversi colpi di pistola in strada, nella tarda serata di martedì, da alcuni ragazzi a bordo di motorini nei pressi di via Belvedere, vicino alla Clinica del Sole.

Spari in strada in via Belvedere: indagini in corso