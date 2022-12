Spari nella notte al Rione Petrosino: ritrovati due bossoli in strada

Ancora tensione al Rione Petrosino di Salerno. Dopo l’accoltellamento del pizzaiolo avvenuta nei giorni scorsi per motivi ancora ignoti, nella notte tra sabato e domenica - riporta Il Mattino - si sono uditi alcuni spari d’arma da fuoco proprio in via Petrosino. Spaventati i residenti che hanno temuto il peggio. Ma, al momento, non risultano feriti o denunce di alcun genere.

Le tensione

Su questo episodio, così come sul precedente, indaga la Squadra Mobile che sta cercando di ricostruire l’accaduto e, in particolare, di capire se ci siano legami con l’accoltellamento del dipendente della pizzeria. E’ stato effettuato un primo sopralluogo per i primi rilievi di rito, nel corso del quale sono state ritrovati due bossoli. Le indagini sono tuttora in corso.