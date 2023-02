Far west nei pressi del Rione Petrosino: l'autore dello sparo è una guardia giurata, i fatti

Ha notato dei presunti ladri a bordo di una Stelvio che avrebbero preso di mira una Audi Q8 parcheggiata nei pressi di via Fratelli Mignone, tra via Irno e l'ingresso della Tangenziale, nei pressi del rione Petrosino. Così, sarebbe intervenuto insieme ad altri, in strada, per scongiurare il furto, quando, dinanzi alla fuga in auto dei presunti ladri, ha estratto la sua pistola ed esploso un colpo contro la Stelvio in corsa. Questa la prima ricostruzione di quanto accaduto giovedì pomeriggio a Salerno.

La scena è stata anche ripresa da un video divenuto virale. La guardia giurata fuori servizio che ha esploso il colpo di pistola nella trafficatissima strada, ieri è stata identificata e denunciata dalla Polizia. Sono in corso accertamenti, dunque, per far luce e chiarezza sul grave fatto. D'obbligo sottolineare come il colpo di pistola sia stato esploso ad altezza uomo, mentre altre persone si trovavano in strada: si è trattato, dunque, di un vero e proprio dramma sfiorato.