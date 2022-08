Spazi didattici innovativi, quasi otto milioni di euro per le scuole d'infanzia salernitane

È di 7 milioni e 725mila euro il totale dei fondi stanziati a favore delle scuole dell'infanzia salernitane nell'ambito dell'avviso del Ministero dell'Istruzione finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi.

I progetti

Gli interventi previsti sono volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali "per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei". "Un impegno finanziario - spiega l'europarlamentare della Lega Valentino Grant - reso possibile grazie al lavoro di Matteo Salvini e del sottosegretario Rossano Sasso. Per la Lega una promessa mantenuta".