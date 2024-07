Salerno, avviato il servizio spazzamare per la pulizia del litorale

È stato presentato questa mattina al Marina d'Arechi il nuovo servizio spazzamare del comune di Salerno. L'iniziativa, denominata “Mare Azzurro”, mira a effettuare interventi quotidiani di pulizia e raccolta di idrocarburi, garantendo il rilascio di acqua depurata. Il servizio sarà attivo sei giorni a settimana, dal martedì alla domenica, lungo il tratto di litorale compreso tra il Villaggio del Sole e lo stabilimento balneare della Baia durante la stagione estiva.

Cos'è lo spazzamare?

Lo spazzamare, una speciale imbarcazione capace di raccogliere fino a una tonnellata di idrocarburi e rifiuti galleggianti, è stato acquistato con fondi della Camera di Commercio di Salerno e della Salerno Pulita Spa, la società integralmente partecipata dal comune di Salerno che gestisce la raccolta differenziata e la pulizia delle spiagge cittadine. Grazie a un protocollo d'intesa con il porto Marina d'Arechi e la Capitaneria di Porto, è stata concordata l'implementazione del progetto “Mare Azzurro” utilizzando l'imbarcazione ecologica Efinor, modello Ship WCL83, comunemente nota come “spazzamare”. L'obiettivo del progetto è salvaguardare l'ambiente marino e garantire una fruizione sicura e confortevole delle spiagge salernitane. Il servizio sarà gestito da Salerno Pulita, che impiegherà personale adeguatamente formato per effettuare interventi quotidiani di pulizia e raccolta di idrocarburi. Questo impegno non solo contribuirà a ridurre l'inquinamento marino, ma migliorerà anche la pulizia degli arenili e sensibilizzerà i cittadini al rispetto dell'ambiente. Il progetto “Mare Azzurro” rappresenta un passo significativo verso la protezione del mare e delle spiagge di Salerno, dimostrando l'impegno del comune nella tutela dell'ambiente e nella promozione di pratiche sostenibili.