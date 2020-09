Rifiuti abbandonati a Battipaglia: verbali per 3mila euro, il blitz delle Guardie Ambientali

Guardie ambientali in azione, ieri, a Battipaglia. Serrati, infatti, i controlli sull’intero territorio: sono stati elevati diversi verbali per un valore complessivo di tremila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I verbali

In particolare, quattro i verbali per violazione dell’ordinanza sindacale che regolamenta il deposito dei cartoni davanti agli esercizi commerciali, otto i verbali per deposito di rifiuti senza il rispetto della separazione degli stessi e uno per abbandono su suolo pubblico di rifiuti.