Viola i domiciliari e va in una pizzeria a Vietri: arrestato spazzino 49enne

Era stato inizialmente sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per minaccia a pubblico ufficiale, lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, per poi essere ritenuto socialmente pericoloso con l’inasprimento ai domiciliari ed oggi è stato arrestato. Questo l'iter di un 49enne operatore ecologico nato a Cetara e colto in flagranza di evasione, dai carabinieri.

L'arresto

F.A.R. è stato individuato all’interno di una pizzeria a Vietri: ora è finito in carcere, a Fuorni.

