Specializzandi a rischio al "Ruggi" di Salerno, Polichetti (Uil Fpl provinciale) a D'Amato: "Chi commette tali abusi deve essere licenziato"

Denuncia pubblicamente le gravi condizioni di lavoro a cui sono sottoposti gli specializzandi presso l’Azienda Ruggi di Salerno, Mario Polichetti, primario del reparto di Gravidanze a Rischio del “Ruggi d’Aragona” di Salerno e coordinatore provinciale del comparto materno-infantile della Uil Fpl Salerno. "In questa Azienda ospedaliera universitaria, gli specializzandi sono costretti a subire situazioni inaccettabili. Tra chi li costringe a fare flessioni, chi utilizza frasi omofobe e chi li spinge a commettere dei falsi in atto d’ufficio, l’ambiente lavorativo è diventato insostenibile per i nostri giovani medici- osserva Polichetti- Non possiamo più tollerare che i futuri professionisti della sanità vengano trattati in questo modo. Il direttore generale Vincenzo D’Amato deve avere il coraggio di prendere provvedimenti drastici e licenziare chiunque sia responsabile di tali abusi".

L'appello

La denuncia di Polichetti mette in luce una situazione preoccupante che richiede un intervento immediato per garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti i medici in formazione. "È inaccettabile che, in un luogo che dovrebbe essere dedicato alla cura e alla formazione, si verifichino episodi di questo genere. I nostri specializzandi meritano rispetto e condizioni di lavoro dignitose", ha aggiunto Polichetti. Polichetti chiede, dunque, una rapida e risoluta azione da parte della direzione del Ruggi per risolvere queste gravi problematiche. "È fondamentale ristabilire un ambiente di lavoro sicuro e formativo per garantire il benessere dei medici specializzandi e, di conseguenza, la qualità delle cure offerte ai pazienti", ha concluso.