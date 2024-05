Sperimentazione Tarip: terminata l'iniziativa che ha coinvolto 850 utenze domestiche

Termina con il conferimento dell’organico questa sera in città e domani mattina nella frazioni collinari, la sperimentazione Tarip, a cui hanno aderito oltre 850 utenze domestiche e che iniziò lo scorso 17 marzo. I conferimenti sono stati effettuati utilizzando buste e sacchetti specifici riposti in un mastello di colore rosso e dotato di un codice identificativo dell’utenza, cosa che ha permesso di pesare ogni sera i quantitativi prodotti. Dati utili per passare anche a Salerno dall’attuale tassa sui rifiuti alla tariffa puntuale, che oltre ai metri quadrati dell’abitazione e al numero dei componenti il nucleo familiare, tiene conto anche della quantità di conferimenti di rifiuti non differenziabili.

La nota