“Spesa solidale 2020” a Battipaglia, in distribuzione le parrocchie dei pacchi alimentari

Sono in distribuzione presso le parrocchie i pacchi alimentari del progetto “Spesa solidale 2020” e destinati ai nuclei familiari in difficoltà. Questi beni, acquistati dal Comune di Battipaglia mediante l’utilizzo di economie derivanti dalle somme residuate dai “Buoni spesa I tornata”, ma anche dalle donazioni effettuate da privati cittadini mediante acquisto e successiva donazione degli stessi presso i carrelli solidali posti davanti ai negozi aderenti l’iniziativa, sono stati dapprima allocati presso la scuola “De Amicis” per poi venire smistati in virtù dell’ottimo lavoro dei volontari e della Protezione Civile, presso tutte le parrocchie del territorio.

L'appello

Al riguardo, come già fatto nei primi mesi della pandemia, l'amministrazione comunale, ancora una volta, i cittadini a fornire un piccolo contributo mediante l’acquisto anche di un solo prodotto di prima necessità, per poi lasciarlo all’interno dei carrelli dedicati situati nei market. Sarà, poi, cura dei volontari prelevarne il contenuto e consegnarlo alle parrocchie; questi lo doneranno ai soggetti in condizioni di particolare difficoltà.

L’assessore comunale Francesca Giuliano: