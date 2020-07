Riparte la Spesa SoSpesa per gli indigenti in isolamento: l'appello di Galahad

E' ripartita, seppur in versione ridotta, la Spesa SoSpesa a Salerno, l'iniziativa lanciata dal Centro per la Legalità di Galahad, con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato dall’Assessore Nino Savastano, in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno. Per aiutare le persone in isolamento precauzionale anti-Covid che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica, infatti, la raccolta benefica è stata rilanciata in due supermercati cittadini dislocati in zone diverse della città, con la possibilità, qualora la fetta di destinatari si allargasse, di coinvolgere anche altri esercizi commerciali e market.

Per il momento, dunque, presso il Carrefour Market Salerno 2 di via Posidonia, 132 e il Sigma di via Manganario 27, i cittadini generosi, quotidianamente, potranno acquistare uno o più prodotti in più rispetto a quelli che occorrono loro, e riporli, dopo aver effettuato i pagamenti, in un carrello o in un’area dedicati alla raccolta alimentare, siti non distante dalle casse. Una volta a settimana, dunque, i volontari della Protezione Civile di Salerno ritireranno i prodotti raccolti per consegnarli direttamente alle persone in quarantena in difficoltà economiche che non riescono a provvedere alla spesa.

L'appello di Galahad