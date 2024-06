Salerno, spiagge libere attrezzate: arrivano i bagni chimici

L'amministrazione comunale di Salerno ha deliberato l'installazione di servizi igienici temporanei su quattro spiagge libere cittadine per la stagione balneare 2024. Le aree interessate sono quelle situate tra lo Stabilimento Balneare "Conchiglia" e l'ex Ostello della Gioventù (Lungomare Marconi), tra il parcheggio dopo il "Polo Nautico" e lo Stabilimento "Colombo" (Lungomare Colombo), tra gli Stabilimenti "Lido" e "Miramare" (Via Leucosia) e tra lo Stabilimento "Miramare" e il Cantiere Navale "Motonautica Mercatello" (Via Leucosia).

La gestione

Le società Salerno Pulita e Salerno Solidale, come si apprende nella delibera di giunta, hanno offerto la loro disponibilità a gestire le spiagge nella zona Torrione (presso la Piscina Vitale) e nella zona Mercatello (a sud del Lido Miramare) per il periodo 1° luglio - 31 agosto . Le società, nello specifico, si occuperanno dei servizi di animazione, sensibilizzazione ambientale e distribuzione di bevande e gelati tramite distributori automatici. Il Settore Gestione e Manutenzione del Patrimonio Pubblico Comunale e il Settore Verde, Parchi e Rete Idrica sono stati incaricati di installare i bagni chimici e assicurare la pulizia delle spiagge.