Casal Velino, modificato l'arenile: scatta il divieto di balneazione

Blitz congiunto della Guardia Costiera e dei vigili urbani a Casal Velino. Il sopralluogo, scattato dopo una segnalazione, ha fatto luce su quanto era accaduto su una spiaggia cilentana.

I dettagli

Il titolare di uno stabilimento balneare aveva commissionato lo spianamento del cumulo di sabbia creatosi a ridosso della battigia. E' probabile che lo abbia fatto per rendere più ampia e profonda la spiaggia, allo scopo di piazzare gli ombrelloni e lettini in numero maggiore. L'attività di livellamento era stata comunicata all'amministrazione comunale ma è necessario verificare che non abbia modificato lo stato dei luoghi. Nel frattempo è scattato il divieto di balneazione.