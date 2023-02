Struttura fatiscente e potenziale presenza di amianto: scattano i sigilli a Mercatello

E' scattato venerdì sera, a Mercatello, l'intervento della Polizia Municipale per un cantiere fatiscente sulla spiaggia, a ridosso dei lidi. A causa delle raffiche di vento, negli ultimi giorni si era distaccata parte della copertura, per cui i residenti hanno iniziato a preoccuparsi di più per la possibile presenza di polveri e materiali pericolosi privi di protezione.

I rilievi

Sul posto, dunque, personale del Comune di Salerno, Arpac, vigili del fuoco e Asl: dopo aver circoscritto l'area in via precauzionale, saranno eseguiti dei prelievi e dei controlli per verificare l'eventuale presenza di amianto. Intanto, gli agenti del nucleo ambientale della polizia municipale hanno apposto i sigilli per impedire l'accesso al tratto.