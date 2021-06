Si masturbava guardando i ragazzini in spiaggia, a San Marco: denunciato

Il 35enne è stato notato appostato ad osservare dei ragazzini in spiaggia: ecco cosa è accaduto

E' stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale, un rumeno, dagli agenti della Polizia Municipale di Castellabate. Diverse le segnalazioni di alcuni bagnanti che frequentano la spiaggia della Grotta, a San Marco: il 35enne è stato notato appostato ad osservare dei ragazzini in spiaggia.

La denuncia

A seguito degli accertamenti avviati dagli agenti, è stato possibile appurare che l'uomo si masturbava osservando i minori: è stato quindi denunciato.