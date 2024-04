Salerno, iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla spiaggia di Santa Teresa

Sono iniziati questa mattina, come da programma, i lavori di manutenzione straordinaria per l'area di Santa Teresa a Salerno. L'intervento del Comune di Salerno prevede la risistemazione del solarium, dell'arenile e delle zone circostanti. Un intervento necessario per assicurare ai concittadini e visitatori una fruizione gradevole di una delle spiagge e dei luoghi di ritrovo più amati del litorale salernitano incastonato tra la fine del lungomare e Piazza della Libertà.

Il cantiere

“La manutenzione straordinaria – fanno sapere dal Comune - ci restituirà una Santa Teresa ancora più bella, attraente, idonea ad ospitare manifestazioni sportive, d'intrattenimento, spettacolo”. La durata dei lavori è fissata, fatti salvi eventuali impedimenti imprevisti sopraggiunti in corso d'opera, in circa cento giorni lavorativi. Il piano di lavoro e l'organizzazione di cantiere è stata concordato tra Comune di Salerno e ditta esecutrice per consentire sempre e comunque la fruizione dell'area in sicurezza seppur con le inevitabili limitazioni e le indispensabili cautele.