“Spiaggia solidale”: si rinnova il servizio ad Agropoli

Al via, le adesioni per la “Spiaggia solidale”, ad Agropoli. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Adamo Coppola, ha deciso infatti di confermare anche per il 2021 l’importante servizio dedicato ai diversamente abili e minori disagiati. L’obiettivo è permettere loro di godere del mare senza problemi e in maniera completamente gratuita.

Il progetto

La “Spiaggia solidale” che consente di avere un ombrellone e sedie a sdraio, a due passi dal mare, è collocata in località San Marco, in adiacenza al Lido “Il Raggio Verde”. Sarà operativa nei mesi di luglio e agosto e destinata a privati beneficiari della legge 104/92 o invalidità civile e ad associazioni di disabili e minori a rischio e sotto tutela, che ne faranno richiesta. La domanda di adesione può essere reperita sul sito web istituzionale e presso l'ufficio Servizi sociali del Comune di Agropoli.

Il commento dei sindaco Adamo Coppola e dell’assessore Maria Giovanna D’Arienzo