“Sport e Perfierie” premia Giffoni Valle Piana: ecco il progetto

L'intervento, seguito dal consigliere con delega allo Sport Fabio Toro, prevederà il rifacimento ex novo del manto erboso sintetico, con la struttura potrà ospitare anche sport come il tennis ed il volley

“Sport e Perfierie” premia il comune di Giffoni Valle Piana. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Giuliano ha ottenuto il finanziamento di 200mila euro per il progetto di riqualificazione della struttura polivalente “Piero De Mattia”, sita nella frazione Curti.

I dettagli

Il progetto, seguito dal consigliere con delega allo Sport Fabio Toro, prevederà il rifacimento ex novo del manto erboso sintetico, con la struttura potrà ospitare anche sport come il tennis ed il volley. Significativi gli interventi di manutenzione sotto l’aspetto infrastrutturale: prevista la ristrutturazione degli spogliatoi, con il rifacimento degli impianti elettrici e idrici. Inoltre, si procederà al restyling dell’intera struttura, con la formazione di un’area destinata all’aggregazione. A tutto questo si aggiungeranno anche gli interventi sul sistema di drenaggio e le operazioni di adeguamento delle recinzioni. "Sport e periferie” è il fondo istituito dal Governo per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva, volti, in particolare, al recupero e alla riqualificazione degli impianti esistenti, e individua come finalità il potenziamento dell’agonismo, lo sviluppo della relativa cultura, la rimozione degli squilibri economico-sociali e l’incremento della sicurezza urbana.

I commenti

"Il via libera arrivato dalla commissione di “Sport e Perfierie” è l’ennesimo segnale che di una città che pensa al futuro, strizzando l'occhio al mondo dello sport – ha sottolineato il sindaco Antonio Giuliano - Festeggiamo l’ennesimo successo, intervenendo con forza nella frazione Curti, offrendo ai cittadini la possibilità di poter usufruire presto di un’area all’avanguardia e sicura. Ancora una volta, l’Amministrazione Comunale dimostra grande attenzione al mondo dello sport, dopo i lavori in fase di ultimazione dello stadio “G.Troisi”. "La riqualificazione dell’area sportiva “Piero De Mattia” è un grande successo per l’intera città – le parole dell’assessore con delega allo Sport Fabio Toro - Questo profondo lavoro di restyling permetterà di poter offrire uno spazio anche alle tante associazioni dilettantistiche del territorio, oltre che ai tanti atleti amatoriali. Un ringraziamento va ai tecnici e al personale comunale per aver sostenuto con forza un progetto che rappresenta l’ennesima opportunità per le frazioni superiori della nostra città”.