Ascolto e supporto per chi ha bisogno: lo Sportello dei Tutor Sociali di Galahad si estende, al via i servizi anche a San Demetrio

I servizi dello Sportello dei Tutor Sociali di Matierno della cooperativa sociale Galahad si estendono e approdano anche in via Dalmazia, presso i locali parrocchiali di San Demetrio Martire. Offrendo sostegno e orientamento di natura socio-economica, occupazionale, legale, sanitaria e burocratica alle persone in difficoltà, i volontari, con il patrocinio dell'Assessorato comunale alle Politiche Sociali di Salerno, intendono così rispondere anche alle richieste di aiuto pervenute dai senza fissa dimora che frequentano la mensa settimanale curata dai volontari di San Demetrio, guidati dal parroco Don Rosario Petrone.

Il servizio aggiunto

Lo Sportello dei Tutor Sociali di Galahad, già operativo nell'ambito delle attività del Centro per la Legalità di Matierno, dunque, sarà ora attivo anche a Salerno centro, ogni seconda e ultima domenica del mese, dalle ore 17 alle 18.30, per andare incontro alle crescenti esigenze e raccogliere le nuove richieste di aiuto della fascia fragile della comunità. La sinergia tra la parrocchia di San Demetrio Martire e la cooperativa sociale Galahad, dunque, mira a garantire il rafforzamento dei servizi per supportare le persone che stanno attraversando momenti di difficoltà. I servizi offerti sono gratuiti.