Roccapiemonte: presto in città un nuovo sportello bancario

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Sindaco Carmine Pagano e il vice Sindaco Alfonso Trezza, grazie alla mediazione del dottor Giovanni Canova, hanno incontrato il dottor Federico Cono, Vice Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano, per discutere della possibilità dell’apertura in Piazza Zanardelli a Roccapiemonte di un nuovissimo sportello bancario, con annesso bancomat evoluto, nei locali di proprietà comunale, dove si trovava precedentemente la filiale di Banca Intesa Sanpaolo.

“E’ stato un primo passo per giungere alla definizione di un accordo. Nel prossimo Consiglio di Amministrazione, tra fine aprile e inizio maggio, i vertici di Banca Monte Pruno, presenteranno una proposta di apertura a Roccapiemonte di uno sportello di questo importante gruppo, che vanta ben 18 filiali in provincia di Salerno oltre ad essere tra i più apprezzati a livello nazionale. Presso la sede centrale di Fisciano, alla presenza anche della direttrice della filiale, abbiamo potuto apprezzare ancor di più e meglio le peculiarità di Banca Monte Pruno, premiata come migliore banca della Regione Campania e fondata nel 1980 dall’ex Sindaco di Fisciano Gaetano Sessa. Siamo onorati della possibilità che possa essere aperto uno sportello a Roccapiemonte, certi di poter ricevere servizi di qualità per la nostra comunità. Il passato è passato, speriamo di guardare al futuro, ad un futuro migliore, con Banca Monte Pruno” hanno dichiarato il Sindaco Pagano e il vice Sindaco Trezza.