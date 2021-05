“Sportello gratuito di ascolto psicologico e ri-educazione al contatto”: la presentazione nella sede della Cisl Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedi 24 Maggio 2021 alle ore 10.30 e nel rispetto delle norme anti-Covid, presso la sede provinciale della Cisl di Salerno (via Zara, 6 – Salerno), si terrà la conferenza stampa di presentazione dello “Sportello gratuito di ascolto psicologico e ri-educazione al contatto” promosso e sostenuto dalla vasta e importante rete di associazioni salernitane. Alla conferenza stampa parteciperanno Gerardo Ceres, segretario generale della Cisl Salerno, Luigi Bisogno, presidente della Cisl Giovani Salerno e Donation Italia, e le dottoresse Chiara Di Capua e Antonella Giannatiempo, referenti dello Sportello.



Lo sportello è promosso da 41 realtà locali:



Donation Italia; Art Experience; Centro Sodalis CSV; Antr Associazione Nazionale Trapianti Reni; Unicef Salerno; Avis Comunale di Battipaglia; Associazione Ombra; Società Salernitana Storia Patria; Salerno Climate Save; Associazione Palubum; Scuola Nuova; Associazione Corda in Accordo Onlus; Associazione Amedeus; Associazione Erasmus ESN Salerno; Rete dei Giovani per Salerno; Aned; Aegee Salerno; Il Galeone dei Sogni; Sinope Thp; Arcigay Salerno; Comitato Forum dei Giovani Salerno; ProfAgri Salerno; Cad Italia; Rareca; Associazione Daltrocanto; OCPG Osservatorio culturale e delle politiche giovanili; Contaminazioni; Lions Clubs zona 12; Proloco Salerno Città Visibile; Proloco Don Donato Pessolano; Centro Coordinamento Salernitana Clubs; Avalon; Federazione Maestri del Lavoro; Coordinamento provinciale dei Forum dei Giovani; ASM Associazione Scienze Motorie; Centro Bulgaro Italiano Culturale; Cisl di Salerno; Cisl Giovani di Salerno; Associazione Freedom; Lipu; Associazione Nasi Rossi.