Blocco della stabilizzazione dei precari: dipendenti e sindacati protestano dinanzi all'Asl

In piazza, stamattina, CGIL FP, CISL FP e UIL FPL con i lavoratori dipendenti dell'Asl Salerno per protestare contro il totale blocco amministrativo dell'azienda sanitaria di Salerno. Dito puntato in particolare, contro la sospensione della procedura di attribuzione della fascia, il blocco della stabilizzazione dei precari che hanno raggiunto i 36 mesi previsti dalla Madia e lo stop dei concorsi interni e la mancata concessione dei diritti contrattuali, come il diritto allo studio e la legge 104.

L'annuncio

"Siamo pronti a continuare la mobilitazione fino allo sciopero!", avvisano i sindacati.