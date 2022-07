Stabilizzazione dei precari della Sanità: individuate le linee guida, la Uil Fp in prima linea

Stabilizzazione dei precari della Sanità in provincia di Salerno: è quanto chiede la Uil Fpl salernitana. Il segretario generale del sindacato, Donato Salvato, con delega alla Sanità, ha portato a termine un significativo passo in avanti per l'obiettivo: sono state Individuate le linee guida per procedere alla stabilizzazione dei precari legge Madia e legge di stabilità 2021, dando preferenza a chi ha già effettuato le procedure di selezione.

L'annuncio

Stabilito un tavolo di confronto regionale per monitorare l’andamento.