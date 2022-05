Spiagge salernitane, Iannelli: "Una staccionata di troppo al Lloyd's Baia Hotel"

"Grazie a tutti coloro che mi hanno segnalato la staccionata a protezione della Baia. In effetti, non rientra per niente nei parametri stabiliti dal Comune di Salerno, ma purtroppo poco possiamo fare come Amministrazione perché fa capo al Comune di Vietri sul Mare".

Lo ha detto il consigliere comunale di Salerno, nonché presidente della commissione Ambiente, Arturo Iannelli: "Lunedì (oggi per chi legge ndr) proverò a mettermi in contatto con il Comune di Vietri sul mare e i proprietari del Lloyd's Baia Hotel per far presente la cosa, sperando che possano condividere la necessità di un adeguamento della barriera che non consente nemmeno la vista del mare", ha annunciato Iannelli.