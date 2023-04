"Si proceda immediatamente a porre fine all'interminabile telenovela dalla sottoscrizione della convenzione per la concessione dello Stadio Arechi alla Salernitana". È quanto afferma il capogruppo consiliare di Forza Italia, Roberto Celano. "È paradossale che un'amministrazione fallimentare in merito alla realizzazione ed alla manutenzione dell'impiantistica sportiva, continui, con rinvii ingiustificabili, a procrastinare la sottoscrizione della convenzione per la concessione pluriennale dello stadio Arechi alla Salernitana".

Il caso

Celano sottolinea che la società attende "ormai da troppo tempo" la convenzione per procedere con l'ammodernamento dell'impianto "anche al fine di poter ospitare eventi internazionali per cui va chiesta licenza Uefa da presentare non oltre il 30 aprile". Di qui l'affondo: "È assurdo che un'amministrazione, inerte in ogni campo, ostacoli, con la sua lentezza e con incomprensibili atteggiamenti ostativi, una intraprendente ed ambiziosa società che, finalmente, appare attenta a dare risposte alla grande passione della splendida tifoseria salernitana".