Stadio Arechi, il Comune: "Pronti a sostenere la riapertura della Curva Nord"

Ritorna d'attualità la questione Curva Nord. A pochi giorni dall'inizio del campionato, il Comune di Salerno interviene sulla chiusura dichiarandosi "pronto a supportare ogni utile attività per ottenere l'utilizzo del settore da parte dei tifosi granata conformemente alle prioritarie esigenze di sicurezza ed ordine pubblico".

I lavori

Il Comune, nella stessa nota, rivendica inoltre i lavori eseguiti negli ultimi anni "a cominciare dall'ampio restyling ed adeguamento strutturale grazie ai fondi della Regione Campania in occasione dell'Universiade 2019. In tale occasione furono anche collocati i seggiolini conformi alle recenti normative di sicurezza". "In fasi ed anni successivi - aggiunge l'ente - sono stati rifatti i servizi igienici ed è stato installato il nuovo impianto di illuminazione conforme alle esigenze dei network televisivi. È stato realizzato altresì il nuovo Tunnel d'ingresso in campo delle formazioni. È stato implementato il sistema di telecamere e tornelli con relative gabbie e lettori. Attivato il nuovo impianto audio, stecca spogliatoi rifatta così come la Sala Var". "Lavori importanti - chiarisce il Comune - con rilevanti investimenti economici".