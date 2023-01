Il prossimo ostacolo da superare, come ricorda La Città, è il reperimento dei lettori ottici che consentono di evitare le file ai tornelli.

Partono, i lavori per l’installazione di sei nuovi tornelli nella Curva Nord dello stadio Arechi. Pronto, infatti, il cantiere per procedere all’intervento che permetterà di rendere fruibile tutto il settore, finora riservato solo alla tifoseria ospite.

Finalmente il settore sarà fruibile anche per la tifoseria Granata

Stadio Arechi: al via i lavori per l’installazione di sei nuovi tornelli in Curva Nord